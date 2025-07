Inchiesta Pm Milanoindagato anche Sala

1.58 Il Corriere della Sera rivela che anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, è indagato nell'inchiesta che ha portato la Procura a chiedere gli arresti domiciliari per sei persone. Tra queste l'assessore all'Urbanistica Giancarlo Tancredi,l'ex presidente della Commissione Paesaggio Marinoni e il noto imprenditore Manfredi Catella, a capo della Coima Sgr, societĂ anch'essa sotto inchiesta. Coima gestisce fondi per 10 mld di provenienti da investitori globali.L'indagine riguarda presunte irregolaritĂ in operazioni immobiliari. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

