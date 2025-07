Sanità in ferie proteste via social | Così saltano le visite di controllo

Città di Castello (Perugia), 17 luglio 2025 – In un appello alle istituzioni lanciato nei social vengono segnalati pesanti disagi per i malati oncologici alle prese con la sanità pubblica in tempo di ferie estive. “All’ospedale di Città di Castello i malati di tumore non possono fare le visite di controllo entro i termini richiesti dagli oncologi stessi. Il reparto di radiologia non riesce ad evadere le necessità e non è in grado di fornire date, ha le liste chiuse”, si legge in un appello pubblicato dall’Altotevere. Tra le cause del disservizio ci sarebbe la carenza di personale in concomitanza col periodo di ferie, situazione che tra l’altro si ripete di struttura in struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sanità in “ferie”, proteste via social: “Così saltano le visite di controllo”

Se anche la Sanità pubblica chiude per le ferie estive - Dal 15 luglio all ’ 8 settembre l ’ ospedale di Prevalle, in provincia di Brescia, sospenderà la Rsa aperta, chiuderà il day hospital Alzheimer e ridurrà i posti letto per le cure palliative.

Sanità, ferie bloccate in Liguria. L’assessore Nicolò: “Con i manager troveremo un’intesa” - L’assessore cerca di abbassare i toni dopo la lettera del dg Bordon. Bucci non commenta, presto riunione in Regione.

