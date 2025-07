Bellinzago Lombardo (Milano) – L’ultima dottoressa dĂ le dimissioni e a Bellinzago Lombardo, poche migliaia di abitanti, per una bella parte anziani, scatta il conto alla rovescia: dal 28 luglio sarĂ a “medici zero”. Nessuna sostituzione all’orizzonte, gli unici “posti disponibili” per una nuova scelta sono a Cernusco sul Naviglio o a Carugate, a molti chilometri di distanza. Forsennati e continui i contatti fra Comune e Asst. L’ipotesi, qualora un medico disponibile non saltasse fuori, quella di attivare dai primi di agosto un ambulatorio medico temporaneo (Amt) in locali di proprietĂ comunale: “Paghiamo tutto noi, basta che qualcuno venga - così il sindaco Michele Avola - e supporti la popolazione, che non può essere abbandonata”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bellinzago, l’ultimo medico lascia: “Ora la situazione è drammatica”