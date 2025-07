Una targa per Cristina Golinucci cerimonia davanti al convento | Questa è la tomba di mia figlia

Cesena, 17 luglio 2025 – “Una targa per Cristina, per non dimenticare”. SarĂ posizionata nel parcheggio del Convento dei Frati Cappuccini di Cesena giovedì 24 luglio alle 20. In quel luogo, dove Cristina Golinucci è scomparsa 33 anni fa, si terrĂ una cerimonia in memoria della ragazza di Ronta. Un momento di raccoglimento per ricordare Cristina, durante il quale una targa dedicata a lei, sarĂ installata nel parcheggio del convento. L’evento è organizzato dalla mamma di Cristina assieme all’associazione Penelope. Saranno presenti il sindaco di Cesena Enzo Lattuca e il vescovo della diocesi Antonio Giuseppe Caiazzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

