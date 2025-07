Air India il comandante ha spento i motori Le urla del primo ufficiale poi lo schianto

Il gesto subito dopo il decollo, la discussione a bordo. Il «Wall Street Journal» conferma le anticipazioni del «Corriere». Ecco cosa è successo in meno di mezzo minuti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Air India, il comandante ha spento i motori Le urla del primo ufficiale, poi lo schianto

In questa notizia si parla di: india - comandante - spento - motori

Perché l’aereo di Air India è precipitato dopo il decollo: le ipotesi del comandante Recine sull’incidente - Il comandante Danilo Recine sull’incidente del volo Air India AI171, precipitato oggi subito dopo decollo da Ahmedabad: “Nessuna ipotesi può ancora essere esclusa, ma se sarà confermato che l’aereo ha iniziato il decollo da metà pista, sarebbe un errore grossolano da parte dei piloti e della torre di controllo”.

Aereo precipitato in India, l'esperienza del comandante Sumeet (vicino alla pensione) e i "miracoli" di chi si è salvato: è l'ora del dolore - È l'ora dello strazio ma anche degli interrogativi, in India come nel Regno Unito, dopo l'atroce sciagura aerea di Ahmedabad: dove un Boeing 787-8 Dreamliner.

Aereo schiantato in India, le ultime parole del comandante - Il pilota invia una segnalazione alla torre di controllo quando ormai ha già perso il controllo del velivolo

I piloti Sumeet e Clive: chi ha spento il motore del volo Air India precipitato? Vai su Facebook

Air India, WSJ: così sono stati spenti i motori Le urla del primo ufficiale, poi lo schianto Vai su X