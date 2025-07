Gallarate fino al 31 agosto in vigore l’ordinanza anti alcol Stazione sorvegliata speciale

Gallarate (Varese) – EntrerĂ in vigore domani e fino al 31 agosto la nuova ordinanza antialcol firmata dal sindaco di Gallarate Andrea Cassani. Il provvedimento dispone il divieto di vendita per asporto e somministrazione di alcolici di qualsiasi gradazione tra le 17 e le 6 del mattino successivo, consumo e detenzione di bevande alcoliche e di bevande analcoliche in contenitori di vetro nelle stesse fasce orarie e aree. Le zone interessate sono quelle della stazione ferroviaria e del centro storico, spesso teatro di episodi allarmanti, dalle risse ai bivacchi notturni. Previste sanzioni fino a 5. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gallarate, fino al 31 agosto in vigore l’ordinanza anti alcol. Stazione sorvegliata speciale

In questa notizia si parla di: gallarate - agosto - vigore - ordinanza

Gallarate, fino al 31 agosto in vigore l’ordinanza anti alcol. Stazione sorvegliata speciale; La nuova ordinanza no alcol di Gallarate, al posto di quella antimaranza; Movida e degrado urbano: a Gallarate stretta su alcol e vetro. Ordinanza in vigore fino al 31 agosto.

Gallarate, fino al 31 agosto in vigore l’ordinanza anti alcol. Stazione sorvegliata speciale - l provvedimento dispone il divieto di vendita per asporto e somministrazione di alcolici di qualsiasi gradazione tra le 17 e le 6 del mattino successivo, consumo e detenzione di bevande alcoliche e di ... Riporta ilgiorno.it

La nuova ordinanza “no alcol” di Gallarate, al posto di quella “antimaranza” - A maggio il Prefetto di Varese aveva sollevato criticità all'ordinanza del sindaco che vietava assembramenti. varesenews.it scrive