361magazine.com - “Da noi… a ruota libera”, gli ospiti del 2 febbraio

“Da noi. a”, nuovo appuntamento con Francesca Fialdini. Tra glidella puntata Matilde Gioli e Licia ColòSi apre con l’attrice Matilde Gioli, protagonista dal 6nelle sale cinematografiche con la commedia romantica “Fatti vedere”, il nuovo appuntamento con Francesca Fialdini e “Da noi. a”, il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 2alle 17.20 su Rai 1. Tra glianche Licia Colò, conduttrice, autrice, scrittrice e divulgatrice, nota per i suoi numerosi programmi a tema natura e viaggi. Con lei si collegherà anche Giulia Di Marino, una ragazza italiana che da due anni ha scelto di trasferirsi nel paese più a Nord del mondo, le sole Svalbard. In studio, inoltre, Serena Bortone, che conduce su Rai Radio2, dal lunedì al venerdì, il programma “5 in condotta” e che ha recentemente scritto il romanzo “A te vicino così dolce”; Loredana Errore, dall’11 gennaio scorso nel cast di “Ora o mai più”, che racconterà la sua storia; Anna Marras, fondatrice di “Super Eroi Acrobatici”, un’associazione che, con i suoi volontari travestiti da supereroi, visita gli ospedali per regalare momenti di serenità ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.