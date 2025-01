Panorama.it - Da Milano a Tel Aviv: la rivoluzione vegana di Nadia Ellis

Leggi su Panorama.it

“Con un cibo così anch’io potrei essere”. Sembra uno slogan, invece è il mantra che ha spintoa rimanere in Israele e ad avventurarsi in un’attività imprenditoriale nel settore alimentare vegano. Tutto è cominciato nel 2008, quandoha lasciatospinta da un amore semplice per poi scoprire,quasi subito la sua vera attrazione: il magnetismo di Tel.Oggi, a distanza di 16 anni, laè una docente universitaria, un’imprenditricedi successo, tant’è che i suoi prodotti alimentari si possono trovare su tutti gli scaffali dei supermercati israeliani, ed è anche un personaggio televisivo molto acclamato. Ha scelto di raccontare la sua storia a Panorama.it per farci scoprire le opportunità che offre un Paese meraviglioso comeIsraele. Lei ha lasciatoe poi è diventata un’imprenditrice