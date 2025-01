Ilrestodelcarlino.it - Coppa di Seconda Categoria. Piumazzo festeggia dagli 11 metri

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

6 J. FINALE 4: Mazzini, Salvi, Serafini, Ghiaroni, Salcuni, Ferroni, Allegretti, Mazzini, Crispino (70’ Goura), Borrelli, Shehu (116’ Laino). A disp.: Campo, Bani, Cavallari, Iotti, Casarini, Aldrovandi, Grenza. All.: Orlandi JUNIOR FINALE: Aloè, Grandi (54’ De Rosa), Pisa, Gallerani (54’ Veratti), Pignatti, Pecorari, Govoni, Meletti, Azzouzi (105’ Tafuri), Cumani, Ait (77’ Mengoli). A disp.: Bretta, Castagnoli, Sajeva, Avanzi. All.: Cumani Arbitro: De Feo di Modena Reti: 12’ Serafini, 54’ Veratti. Note: espulso al 94’ Mazzini per doppia ammonizione, ammoniti Salcuni, Mazzini, Pecorari e Pignatti (JF). Sequenza rigori: Cavallari gol, Cumani gol, Ferroni gol, Veratti gol, Aldrovandi gol, Pignatti parato, Serafini gol, Govoni gol, Salcuni gol Finisce nella bacheca delladimodenese.