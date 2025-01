Ilrestodelcarlino.it - Castelnovo Sotto, finto passaggio in furgone per rapinarlo

(Reggio Emilia), 31 gennaio 2025 - Si sono messi a disposizione per dargli unsul, daa Reggio. Ma durante il percorso hanno deviato su una stradina di campagna per poi aggredirlo con un pugno al volto a scopo di rapina, con un coltello per minacciarlo, facendosi consegnare il telefonino, un cappello e 700 euro in contanti. La vittima era stata poi abbandonata in strada. Si tratta di un uomo di 34 anni, poi soccorso da un passante. I carabinieri della caserma dihanno indagato in seguito alla denuncia presentata ai militari, risalendo ai presunti autori della rapina grazie alla testimonianza della vittima e all’analisi delle telecamere di videosorveglianza e dei varchi attive sul territorio. Indagato anche l’amico 32enne della vittima, il quale aveva fatto conoscere il 34enne ai due rapinatori.