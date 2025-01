Thesocialpost.it - Arriva la nuova telecamera che fa multe grazie all’AI: come funziona

A volte, le piccole realtà provinciali italiane riescono a anticipare le grandi cittàa decisioni audaci, che un tempo passavano inosservate ma oggi si diffondono rapidamenteai social media. È il caso di Agliana, un comune di circa 18 mila abitanti situato tra Pistoia e Prato, dove l’Amministrazione locale ha scelto di installare unainnovativa. Questo dispositivo, che sfrutta l’intelligenza artificiale, è progettato per rilevare chi utilizza il cellulare mentre guida o chi non indossa la cintura di sicurezza. La, denominata ‘Mobile Phone & Seat Belt Detection’, è capace di individuare prontamente i trasgressori.Leggi anche: Sorelline muoiono insieme, una accanto all’altra: tragedia immensa, erano giovanissimeAlta DefinizioneIl sistemasia di giorno che di notte e, posizionato in un punto elevato, riesce a catturare immagini e video dei veicoli in movimento.