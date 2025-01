Ilgiorno.it - Acqua e vinci, via alla gara con quiz, giochi e spettacoli: si sfidano 52 classi del Lodigiano

Lodi, 31 gennaio 2025 – Societàlodigiana, gestore del servizio idrico, e Movimento lotta fame nel mondo, tornano nelle scuole per la decima edizione del campionato dell’lodigiana. Il progetto ““ inizia on line e prosegue in presenza, in un percorso di educazione ambientale che è diventato un appuntamento fisso. Questa edizione celebra un nuovo record di partecipazione: sono infatti 52 leiscritte, provenienti da 24 scuole del territorio: si sfideranno 4volta in 13 raggruppamenti. Oltre 980 alunni delle quarte elementari hanno deciso di mettersiprova in un programma didattico che unisce apprendimento, divertimento e sensibilizzazionesostenibilità e sull’uso consapevole dell’. Regole del gioco I ragazzi rispondono alle domande dell’“Aczone“, un gioco che ingaggia gli studenti su tematiche che spaziano dgestione idrica locale alle sfide globali legate all’, fino agli obiettivi dell’Agenda europea 2030.