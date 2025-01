Lettera43.it - 8 marzo: 10 frasi e aforismi per la Festa della donna

In occasioneGiornata internazionale delle donne, celebrata ogni 8, è importante riflettere sulle parole che hanno segnato la lotta per i diritti delle donne e per l’uguaglianza di genere. Ledi grandi pensatrici, attiviste e leader di movimenti femministi ci offrono uno spunto per comprendere quanto il femminismo non sia solo una causa per le donne, ma per l’intera umanità. Di seguito, 10per lache catturano l’essenzalotta femminista, da quelle di pensatrici e attiviste storiche come Simone de Beauvoir e Gloria Steinem a voci contemporanee come Chimamanda Ngozi Adichie e Malala Yousafzai.8: 10per lasul femminismo«Io non mi auguro che le donne abbiano potere sugli uomini, ma su loro stesse» – Mary WollstonecraftMary Wollstonecraft (1759-1797) è stata una filosofa, scrittrice e pioniera del femminismo britannico.