Truffa all’Inps, sequestri per 7 milioni a Palermo

(ITALPRESS) – La Guardia di Finanza diha eseguito un’ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale con cui sono state disposte misure interdittive neiconfronti di 12 persone e il sequestro preventivo di beni e di disponibilità finanziarie per oltre 7di euro nei riguardi di 21 società. Le indagini hanno consentito di disvelare l’operatività di un gruppo criminale promosso da due palermitani e dedito principalmente alla commissione di frodi ai danni dell’I.N.P.S. e dell’Erario. Secondo la ricostruzione compiuta dalle Fiamme Gialle, lain danno dell’I.N.P.S., finalizzata all’indebito conseguimento dell’indennità di disoccupazione, avrebbe generato profitti per circa 4di euro e sarebbe avvenuta mediante l’utilizzo di società di comodo (di fatto già cessate e non in regola con gli obblighi dichiarativi/previdenziali).