palinsesti italia 1 2025 2026

L’attesa per la stagione televisiva 2025/2026 di Italia 1 si fa sempre più emozionante. Tra le novità più attese, l’introduzione di “Blackout” e “Zelig On”, annunciati da Pier Silvio Berlusconi, promettono di rivoluzionare l’offerta della rete. Ma non finisce qui: tra le sorprese, le docufiction di “puro crime” apriranno nuovi orizzonti narrativi, catturando l’attenzione di milioni di telespettatori. Scopriamo insieme cosa riserva il nuovo palinsesto di Italia 1.

Sono due le novità principali che attendono i telespettatori di Italia 1 nella stagione televisiva 20252026, come annunciato da Pier Silvio Berlusconi durante l’incontro con la Stampa per presentare l’offerta di Mediaset per la prossima stagione: Blackout e Zelig On. Palinsesti Italia 1 20252026: le novità. Tra le novità di Italia 1 spiccano senz’altro le docufiction di “ puro crime “. Al timone del programma, in onda in prima serata per sei settimane e chiamato Blackout, ci sarà la giornalista Costanza Calabrese. In autunno, presumibilmente tra fine settembre e inizio ottobre, prenderà il via Zelig On, con la conduzione di Paolo Ruffini, di ritorno nella squadra Mediaset. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it