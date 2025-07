Papa Leone riceve Zelensky subito dopo l’annuncio del Vaticano

Dopo l’annuncio del Vaticano, Papa Francesco ha accolto tempestivamente Volodymyr Zelensky a Roma, sottolineando l’importanza di un dialogo aperto e costruttivo in un momento cruciale per la pace e la ricostruzione. Un incontro che segna non solo un gesto di solidarietà, ma anche un messaggio forte di speranza. La presenza del leader ucraino a Roma ci invita a riflettere sul ruolo della diplomazia e della fede nel superare le sfide più difficili.

Volodymyr Zelensky è tornato a Roma. Il presidente ucraino ha scelto l’Italia per un appuntamento cruciale: la Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina, organizzata dalla Farnesina, che prenderà ufficialmente il via domani. Ma prima di affrontare la fitta agenda politica, il leader ucraino ha voluto riaprire un canale più intimo, e forse anche simbolico, con una delle poche figure capaci ancora oggi di parlare con entrambi i fronti del conflitto. Nella quiete di Castel Gandolfo, dove Papa Leone XIV ha deciso di trascorrere parte dell’estate, si è svolto il secondo colloquio tra i due nel giro di poche settimane. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

