Alcaraz non assomiglia a niente che abbiamo visto il suo non è talento | è amore Times

Alcaraz, con il suo stile unico e imprevedibile, ha ridefinito i confini del tennis moderno. La sua vittoria su Norrie ha lasciato tutti senza parole, convincendo anche la stampa inglese dell’eccezionalità del suo talento. Il Times commenta: “Non è normale. Non assomiglia a nulla di ciò che abbiamo visto finora.” In un mondo dove la prevedibilità regna sovrana, Alcaraz emerge come una vera meraviglia, pronto a sorprendere ancora e ancora.

Il modo in cui Alcaraz ha asfaltato Norrie ha definitivamente convinto – non è che servisse molto – la stampa inglese che lo spagnolo è un fenomeno. Ma il commento del Times va un po’ oltre. “ Non è normale. Non assomiglia a nulla di ciò che abbiamo visto finora. E molti giocatori, spinti dalle critiche sulla loro presunta incostanza o mancanza di concentrazione di cui Alcaraz è stato recentemente oggetto di scherno, non avrebbero esitato a ricordarcelo. Ci sono atleti che vogliono sempre assicurarsi che tu conosca gli ostacoli che hanno superato e gli scettici che hanno smentito, che tu veda il loro lavoro nel suo contesto completo e appropriato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Alcaraz non assomiglia a niente che abbiamo visto, il suo non è talento: è amore (Times)

In questa notizia si parla di: alcaraz - assomiglia - abbiamo - visto

DI CORSA IN SEMIFINALE Alcaraz non perde tempo conrto Norrie, battuto per 6-2 6-3 6-3 , lo spagnolo accede così alla terza semifinale di fila a #Wimbledon Partita numero 23 vinta a Londra, con sole due sconfitte, tra lui e la partita che potrebbe dargli il Vai su Facebook

Alcaraz vince il Roland Garros al super tie-break con Sinner dopo 5 ore e 29 di tennis spettacolare; Chi è Carlos Alcaraz, il nuovo tuttocampista per la Juve di Allegri; Boris Becker: Sinner è costante come Djokovic. Con lui e Alcaraz il tennis è in buone mani.

La partita di tennis più bella che abbia mai visto: Sinner e Alcaraz due fenomeni davvero speciali - La partita più bella che abbia mai visto, non me ne vengono in mente altre, magari ci sono state, ma così lunghe (la ... Segnala corriere.it

La polemica di Alcaraz contro Djokovic: "Tutti hanno visto" - Il Fatto Quotidiano - “Non dico che abbia fatto lo show, ma penso che tutti abbiano visto che nel secondo set sembrava avere problemi o comunque difficoltà a muoversi“. Si legge su ilfattoquotidiano.it