La sanatoria per chi ha aderito al concordato porta 1,2 miliardi | 6.700 euro a testa per sanare cinque anni di nero

Una nuova sanatoria pensata per chi ha aderito al concordato rappresenta un’opportunità unica: con soli 6.700 euro a testa, circa 188.000 partite IVA possono mettere fine a cinque anni di nero e contribuire con 1,2 miliardi di euro alle casse dello Stato. Ma quali effetti avrà questa misura sul sistema fiscale? Scopriamo come questa strategia possa trasformare il rapporto tra fisco e contribuenti, aprendo nuove prospettive di regolarizzazione e recupero fiscale.

Porterà 1,2 miliardi di incassi, se tutti i 188mila contribuenti coinvolti verseranno le rate dovute, il “ ravvedimento speciale” offerto dal governo Meloni alle partite Iva che hanno aderito al concordato preventivo con il fisco. Si metteranno in regola per le cifre non dichiarate tra 2018 e 2022 versando solo 6.700 euro, in media. Quanto ai guadagni per lo Stato, la cifra lorda non tiene conto delle risorse – 1 miliardo stando a valutazioni della stessa maggioranza – che si sarebbero potute recuperare con tanto di sanzioni e interessi e a cui, invece, l’erario ha rinunciato. Ed è pure sotto le aspettative degli addetti ai lavori: i commercialisti, pur molto critici su come è stato gestito il concordato, lo scorso anno si attendevano che la sanatoria forfettaria a prezzi di saldo avrebbe consentito di raccogliere alcuni miliardi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La sanatoria per chi ha aderito al concordato porta 1,2 miliardi: 6.700 euro a testa per sanare cinque anni di nero

