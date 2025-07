Fluminense soddisfatto Renato Gaùcho

Il Fluminense si congeda dal Mondiale di Calcio per Club con orgoglio, uscendo in semifinale dopo una battaglia emozionante. La vittoria dei Blues di Maresca, trascinati dalla doppietta di Joao Pedro, li proietta verso una finale anticipata contro la vincente tra PSG e Real Madrid. Renato Gaúcho, tecnico brasiliano, ha analizzato con lucidità questa eliminazione, evidenziando il valore della squadra e le sfide future da affrontare con determinazione.

Il Fluminense è uscito dal Mondiale di calcio per Club in semifinale. La vittoria è andata al Chelsea di Maresca. Gli inglesi hanno ottenuto l’approdo alla finalissima grazie alla doppietta di Joao Pedro. I blues attendono la rivale che uscirà dalla sfida di stasera tra PSG e Real Madrid, una vera e propria finale anticipata. Renato Gaúcho, tecnico dei brasiliani, ha parlato in conferenza stampa dopo l’eliminazione dal torneo della sua squadra. Di seguito le sue parole alla stampa. Fluminense, Gaùcho: “La campagna al Mondiale per Club è stata meravigliosa”. Così il tecnico dei brasiliani: “La campagna del Fluminense al Mondiale per Club è stata meravigliosa sotto ogni aspetto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com