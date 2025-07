Esplosione del distributore a Roma muore l' ispettore Eni Claudio Ercoli

Una tragedia scuote Roma: l’esplosione al distributore di via dei Gordiani ha portato alla perdita dell’ispettore Eni Claudio Ercoli, 54 anni, vittima delle gravi ustioni riportate. Mentre si indaga sulle cause di questo drammatico incidente, emerge il dolore di una comunità sconvolta da una perdita così improvvisa e severa. La vicenda ci ricorda quanto siano fragili i momenti di sicurezza e l’importanza di prevenire simili tragedie.

Nelle scorse ore si è appreso della morte del 54enne Claudio Ercoli, uno dei due pazienti ricoverati in gravi condizioni in ospedale a causa delle conseguenze dell'esplosione avvenuta nel distributore di benzina di via dei Gordiani a Roma. L'ispettore di piazza per conto dell'Eni, che aveva riportato delle ustioni di terzo grado sul 55% del corpo, non ce l'ha fatta, per cui il fascicolo d'indagine aperto dalla procura della Repubblica di Roma potrebbe includere presto anche la contestazione del reato di omicidio colposo Ercoli, il paziente che aveva subito le conseguenze più pesanti del terribile incidente, era stato colto di sorpresa, come da lui stesso dichiarato agli inquirenti: "Ero nel gabbiotto e non mi sono reso conto di quello che stava accadendo", aveva spiegato l'uomo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it