Il Lione resta in Ligue 1 accolto l’appello | il comunicato

Il Lione si conferma protagonista inatteso del calcio francese, dopo aver vinto l’appello e mantenuto il suo posto in Ligue 1. La sentenza di retrocessione sembrava irrevocabile, ma ora il club può guardare avanti con fiducia, anche grazie alla qualificazione all’Europa League conquistata lo scorso anno. Questo il...

Il Lione parteciperà alla Ligue 1 nella prossima stagione. Dopo la sentenza arrivata qualche settimana fa che aveva condannato il club alla retrocessione in Ligue 2 per gravi problemi economici, l’OL ha vinto l’appello e giocherà ancora nella massima serie francese. Confermata dunque anche la partecipazione alla prossima edizione dell’ Europa League, guadagnata grazie al sesto posto dello scorso anno. Il comunicato del Lione. Questo il comunicato ufficiale del club francese: “ L’Olympique Lyonnais accoglie con favore la decisione odierna della DNCG di mantenere il Club in Ligue 1. L’OL ringrazia la Commissione d’Appello per aver riconosciuto l’ambizione della nuova dirigenza del Club, determinata a garantire una gestione responsabile in futuro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Il Lione resta in Ligue 1, accolto l’appello: il comunicato

Clamoroso in Francia, Lione retrocesso in Ligue 2: cosa è successo - Una notizia sconvolgente scuote il calcio francese: l’Olympique Lione, storico club di Ligue 1, è stato ufficialmente retrocesso in Ligue 2 a causa di gravi problemi finanziari.

