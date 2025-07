Armi laser contro l’Europa | cosa rivela la strategia cinese dopo l' attacco al caccia tedesco

L’attacco laser al caccia tedesco nel Mar Rosso svela una strategia cinese che va oltre il semplice confronto militare: segnala un nuovo livello di tensione e competizione globale. Con l’impiego crescente di armi a energia diretta (DEW), la Cina dimostra di voler affermare la propria presenza e influenzare gli equilibri geopolitici. È un campanello d’allarme che invita l’Europa a riconsiderare le proprie alleanze e capacità di difesa.

L'episodio verificatosi nel Mar Rosso, durante il quale un velivolo tedesco impegnato in una missione europea di sorveglianza marittima è stato oggetto di un attacco laser proveniente da una nave militare cinese, rappresenta un momento di discontinuità nelle dinamiche geopolitiche tra Unione Europea e Repubblica Popolare Cinese. L'evento mette in evidenza la crescente integrazione delle Directed Energy Weapons (DEW) nelle capacità militari di Pechino, con importanti implicazioni per la sicurezza internazionale e gli equilibri strategici regionali. Implicazioni diplomatiche e quadro strategico. L'azione nel Mar Rosso si colloca in uno scenario di crescente competitività strategica tra Europa e Cina, dove il controllo delle tecnologie critiche per la difesa costituisce un elemento di primaria importanza.