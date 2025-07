Ci ricordiamo quando Carla Bruni conquistò la stampa britannica durante la sua visita di Stato nel Regno Unito nel 2008?

Ricordiamo ancora il fascino di Carla Bruni quando conquistò la stampa britannica nel 2008 durante la sua visita di stato. Ora, con Brigitte ed Emmanuel Macron nel Regno Unito per una visita di tre giorni, è il momento di rivivere quei momenti di eleganza e stile che hanno segnato la storia delle première dame francesi. Un fascino senza tempo che continua a catturare l’attenzione internazionale.

Mentre Brigitte ed Emmanuel Macron sono attualmente nel Regno Unito per una visita di Stato di tre giorni, diciassette anni fa un'altra Première dame francese affascinò il Regno Unito: Carla Bruni. La moglie di Nicolas Sarkozy, allora Presidente della Repubblica, stregò letteralmente la stampa britannica con la sua grazia ed eleganza.

