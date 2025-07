Perché il nuovo film zombie Netflix si chiama Ziam? la spiegazione del significato del titolo

Perché il nuovo film zombie di Netflix si chiama Ziam? Il titolo racchiude un significato profondo, simbolo dell'unione tra i protagonisti e le sfide incredibili che devono affrontare in un mondo ormai al collasso. In Ziam, l'umanità si confronta con una minaccia senza precedenti, dove il confine tra sopravvivenza e estinzione si fa sottile. Ma cosa significa esattamente questo nome? Scopriamolo insieme.

In Ziam di Netflix, l’umanità è spinta al limite a causa degli effetti del riscaldamento globale. Lo scioglimento delle calotte polari ha liberato nuovi tipi di virus che si sono diffusi tra le creature marine, trasformando le persone che le mangiano in zombie. Il film inizia nel Giorno Zero, quando il virus contagia le persone all’interno di un grande ospedale di Bangkok, in Thailandia. Quando un ex lottatore di Muay Thai si rende conto che sua moglie si trova nello stesso ospedale, combatte contro l’orda di mostri mangia-carne per salvarla. 🔗 Leggi su Cinefilos.it