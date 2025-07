Mediaset svela i palinsesti autunno-inverno | tutte le novità

Mediaset svela in anteprima i palinsesti autunno-inverno, promettendo un mix avvincente di contenuti e strategie innovative. Pier Silvio Berlusconi ha presentato ufficialmente le novità , puntando su storie forti, trasversalità e format di successo per conquistare il pubblico. Dopo le conferme di Rai, il Biscione si prepara a sorprendere con una programmazione ricca di emozioni, intrattenimento e approfondimenti. Il punto di partenza sarà la nuova edizione del...

Pier Silvio Berlusconi ha ufficialmente presentato il palinsesto autunno-inverno di Mediaset, delineando le strategie per la prossima stagione televisiva. Dopo le conferme dei palinsesti Rai, era grande l’attesa per capire quale fosse la contromossa del Biscione. L’obiettivo? Ridurre gli eccessi, investire sulle storie forti e offrire contenuti trasversali tra reality, talent e approfondimento. Il punto di partenza sarà la nuova edizione del Grande Fratello, affidata a Simona Ventura, ma le novità coinvolgono anche Verissimo, Tu sì que vales e la sempre più discussa Isola dei Famosi. Grande Fratello NIP: la casa torna alle origini. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Mediaset svela i palinsesti autunno-inverno: tutte le novitÃ

In questa notizia si parla di: mediaset - palinsesti - autunno - inverno

PALINSESTI 18-24 MAGGIO 2025: LA GUIDA TV SETTIMANALE RAI, MEDIASET, LA7, TV8 E NOVE - Dal 18 al 24 maggio 2025, le principali reti italiane offrono un palinsesto ricco di novità e programmi amati dal pubblico.

«E invece niente, l’accordo è saltato all’ultimo momento. » La situazione di Alessandro Cattelan ha stupito molti: dopo essere stato escluso dai nuovi palinsesti Rai, si dava ormai per certo il suo passaggio a Mediaset. Il pubblico si era già fatto delle aspettative Vai su Facebook

Rivoluzione Mediaset: Cattelan sfuma (per ora), Merlino resta e Striscia La Notizia va in standby; Nuovi Palinsesti Mediaset 2024/2025: programmi e tutte le novità ; Le fiction Mediaset che vedremo in autunno: titoli e cast.

Palinsesti Mediaset: debutta Max Giusti, Nuzzi a Pomeriggio Cinque e Simona Ventura torna al Gf - Ad Alfonso Signorini il Grande Fratello edizione 'super vip'. msn.com scrive

Rivoluzione Mediaset: Cattelan sfuma (per ora), torna la coppia Toffanin-De Filippi e Striscia La Notizia va in standby - Pier Silvio Berlusconi ha presentato i nuovi palinsesti dell'azienda: ecco cosa (e chi) vedremo da settembre sui canali Mediaset ... Come scrive elle.com