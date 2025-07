Ancelotti condannato a un anno di prigione per frode fiscale | i dettagli

Una notizia che scuote il mondo del calcio: Carlo Ancelotti, attuale ct del Brasile, è stato condannato a un anno di prigione per frode fiscale dalla giustizia spagnola. La sentenza, sebbene non comporti l’arresto immediato, apre uno scenario inedito per uno dei tecnici più rispettati e vincenti del panorama internazionale. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che potrebbe avere ripercussioni significative sulla sua carriera.

Sentenza pesante dalla Spagna per l'attuale ct del Brasile Una sentenza pesante arriva dalla Spagna: Carlo Ancelotti, attuale commissario tecnico del Brasile, è stato condannato a un anno di reclusione per frode fiscale. La vicenda, che non comporterà il carcere effettivo in quanto la pena

