Nuove interdittive antimafia tra Giugliano Villaricca e Napoli | colpite cinque aziende

Nuove interdittive antimafia scuotono Giugliano, Villaricca e Napoli, colpendo cinque aziende e rafforzando la lotta alla criminalità organizzata. Questi provvedimenti rappresentano un passo importante nella prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico locale. La dura azione del prefetto Michele di Bari testimonia l’impegno dello Stato nel proteggere imprese e cittadini. L'articolo Nuove misure antimafia: un segnale forte contro le infiltrazioni.

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha firmato nei giorni scorsi cinque nuove interdittive antimafia. I provvedimenti colpiscono altrettante aziende operanti in diversi settori economici, tra cui il commercio di materiali edili, lavori di costruzione, vendita di detersivi, apparecchiature telefoniche e attività . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Nuove interdittive antimafia tra Giugliano, Villaricca e Napoli: colpite cinque aziende

In questa notizia si parla di: interdittive - antimafia - napoli - cinque

Infiltrazioni criminali: 17 interdittive antimafia nel 2024 sul territorio pontino - Nel 2024, il territorio pontino si trova al centro di 17 interdittive antimafia, evidenziando un problema di infiltrazioni criminali che coinvolge non solo consorterie tradizionali, ma anche una crescente convergenza di interessi illeciti.

PREFETTURA DI NAPOLI, CINQUE INTERDITTIVE ANTIMAFIA, ANCHE UN'AZIENDA DI ARZANO Vai su Facebook

Cinque interdittive antimafia contro aziende nei settori dell’edilizia, dei lavori edili e dei materiali telefonici https://ift.tt/UF5fbaP Vai su X

Cinque interdittive antimafia contro aziende nei settori dell’edilizia, dei lavori edili e dei materiali telefonici; Napoli, cinque nuove interdittive antimafia contro imprese locali; Prefettura. Cinque interdittive antimafia nel Napoletano: provvedimenti ad Arzano, Giugliano e Villaricca.

Cinque interdittive antimafia contro aziende nei settori dell’edilizia, dei lavori edili e dei materiali telefonici - Prosegue il lavoro messo in campo presso la Prefettura per fornire un valido contrasto all’inquinamento dell’economia sana da parte delle imprese strumentalizzate o condizionate dalla criminalità orga ... Come scrive napolitoday.it

Casoria, interdittive antimafia per cinque imprese - Il Mattino - Il prefetto di Napoli ha adottato altre 5 interdittive antimafia nei confronti di imprese dell'area metropolitana di Napoli. Riporta ilmattino.it