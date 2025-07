Brindisi nel caso della pena a rate per l’ex sindaco spunta la bugia di quello attuale | Scoperto a luglio Ma era stato avvertito a giugno

Nel cuore di Brindisi, una vicenda di trasparenza e omissioni rischia di scuotere la fiducia dei cittadini. La scoperta di una mail risalente a giugno, che smentisce le recenti dichiarazioni del sindaco Giuseppe Marchionna, apre un dibattito sulla gestione delle comunicazioni ufficiali e sull’onestà politica. Mentre il piano di pagamento a rate per l’ex sindaco spunta come un’ombra oscura, la domanda rimane: fino a quando si potrà nascondere la verità ?

Il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna era stato avvisato il 3 giugno della sentenza che ha approvato il piano presentato dal suo predecessore, Giovanni Antonino, intenzionato a pagare circa il 10% dei 2,3 milioni di euro dovuti al Comune di Brindisi e per di più con un piano di 35 anni che prevede rate mensili da 600 euro. C’è una mail dell’ ufficio legale della stesso municipio a dimostrarlo. Eppure il primo cittadino che guida una giunta di centrodestra aveva assicurato al Fatto Quotidiano di aver appreso solo l’ 8 luglio, dalla stampa, del parere favorevole del giudice Antonio Ivan Natali che l’amministrazione non ha ancora impugnato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Brindisi, nel caso della pena a rate per l’ex sindaco spunta la bugia di quello attuale: “Scoperto a luglio”. Ma era stato avvertito a giugno

Ci sono le accuse di corruzione, i tempi biblici per arrivare a una decisione, la richiesta di uno sconto del 90% di quanto dovuto e un potere politico che ancora si riverbera. È una storia molto italiana quella di Giovanni Antonino, sindaco di Brindisi dal 1997 al

