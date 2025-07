Misure più dure contro la Russia e altre armi a Kiev | governo e Pd si spaccano di nuovo sulla risoluzione al Parlamento Ue

Il dibattito sulla consegna di armi all’Ucraina infiamma nuovamente il Parlamento europeo, svelando profonde divisioni tra governi e partiti. Mentre alcuni spingono per un sostegno deciso, altri temono le implicazioni di un escalation militare. La recente votazione sui missili Taurus evidenzia come questa questione divida non solo l’Europa, ma anche le forze politiche italiane, lasciando aperti numerosi interrogativi sul futuro della politica estera del continente.

L’invio di armi all’Ucraina è uno dei temi che, ormai, in Europa genera le divisioni più nette, anche tra alleati e compagni di partito. Non fa eccezione l’ultimo voto, in ordine di tempo, sulla fornitura di missili tedeschi Taurus a Kiev contenuta in un emendamento proposto dal gruppo dei Conservatori, lo stesso di cui fa parte Fratelli d’Italia, che con 427 voti a favore, 181 contrati e 54 astenuti ha ricevuto l’appoggio affinché fosse garantita al Paese di Volodymyr Zelensky una “fornitura immediata in quantità significative di missili Taurus”. Nella risoluzione finale si evidenzia che la responsabilità dell’attuale guerra di aggressione ricade interamente sulla Russia e che non può esserci impunità per le violazioni dei diritti umani, i crimini di guerra e altri atti contrari al diritto internazionale commessi dalle forze e dai funzionari russi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Misure più dure contro la Russia e altre armi a Kiev: governo e Pd si spaccano (di nuovo) sulla risoluzione al Parlamento Ue

In questa notizia si parla di: armi - kiev - misure - dure

Putin sente Trump: "Non rinunceremo ai nostri obiettivi". Il presidente Usa: "Continueremo a dare armi a Kiev" - In un mondo in costante tensione, i leader mondiali si confrontano senza sosta: Putin e Trump discutono di obiettivi strategici, mentre l’Europa monitora da vicino le sanzioni contro la Russia.

Trump ha dichiarato di non poter escludere che Putin usi le armi nucleari contro l’Ucraina un giorno o l’altro. Rispondendo alla domanda di una giornalista, Trump si è augurato che non accada mai, ma non ha escluso che questo scenario catastrofico si materi Vai su Facebook

Misure più dure contro la Russia e altre armi a Kiev: governo e Pd si spaccano (di nuovo) sulla risoluzione…; Zelensky da Mattarella. Kiev, Mosca ha lanciato più grande attacco. Trump: Sanzioni molto dure - Leone a Zelensky: Disponibile accogliere rappresentanti Russia e Ucraina per negoziati; Attacco ucraino a Kursk, Mosca: 3 morti e 7 feriti. Esplosioni lontane: video. Trump: Sanzioni molto.

Trump rimanda le armi a Kiev e minaccia nuove sanzioni contro Mosca: "Putin dice str..." - Donald Trump ha promesso che le armi torneranno ad arrivare all'Ucraina perché "deve difendersi". Da informazione.it

Trump: “Putin dice stronzate” e poi rievoca le sanzioni per la Russia. Ok per le armi a Kiev - Cambio di marcia di Donald Trump che ha promesso che le armi torneranno ad arrivare in Ucraina perché «deve difendersi». informazione.it scrive