Thiago Motta nel pallone L' intervista dopo il ko? In che lingua parla | Video

Perla tempesta è alta e sembra proprio non voler passare. La brutta sconfitta allo Stadium contro il Benfica costringe i bianconeri a dover ora sperare di passare i playoff nella speranza di poter finalmente guadagnare gli ottavi di finale di Champions League. La squadra sembra impantanata e senza idee, crea e segna poco e sia Napoli che Benfica hanno dimostrato di essere superiori nel gioco. A fine partita, probabilmente con la testa piena di pensieri e confusione per un momento difficile,è così incappato in una piccola gaffe nel suo consueto giro di televisioni per l'post-partita. Quando è toccato a Sky, l'inviato ha chiesto adi spiegare la capacità della sua Juve di cambiare da un tempo all'altro. A Napoli aveva giocato bene solo il primo tempo, stavolta invece l'approccio è stato fallimentare.