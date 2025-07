NAPOLI, 17 LUG – Una lite scoppiata per una fila non rispettata all’interno di un locale notturno di Chiaia ha portato all’aggressione violenta di un giovane, colpito con il calcio di una pistola e poi preso a calci e pugni. All’esterno del locale, in mezzo alla folla, sono stati esplosi anche colpi d’arma da fuoco a scopo intimidatorio. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Bagnoli hanno eseguito tre nuove misure cautelari a carico di indagati ritenuti coinvolti nella vicenda. Il provvedimento, emesso dalla 10ÂŞ Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha disposto il carcere per uno degli indagati – giĂ detenuto per altra causa – e gli arresti domiciliari per gli altri due, tutti di etĂ compresa tra i 20 e i 31 anni. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Napoli: pestarono a sangue un giovane a Chiaia per una fila non rispettata e spararono tra i bar. Tre nuovi arresti