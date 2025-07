"Dopo un anno di blocco e di sospensione è un bel regalo. Speriamo che se qualcuno ha sbagliato ne paghi le conseguenze perchĂ© finora gli unici che le stanno pagando siamo noi famiglie. La nostra situazione è la stessa, con mutui giĂ accesi e prestiti fatti". Il portavoce del comitato “Famiglie sospese“, Filippo Maria Borsellino, torna a dar voce alle migliaia di famiglie che si ritrovano nel limbo, con le case acquistate ancora bloccate dopo le inchieste urbanistiche. Ieri una rappresentanza si è riunita davanti a Palazzo Marino, a un anno dall’avvio della vicenda. Proprio nel giorno in cui è arrivata la notizia della richiesta da parte della Procura di Milano di arresti domiciliari per l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi e per l’imprenditore Manfredi Catella, fondatore e amministratore delegato di Coima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le “famiglie sospese“: "Progetti ancora fermi. A pagare siamo noi"