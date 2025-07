Ragazzi promettenti in concerto

Dall’indie-pop d’autore, raffinato ed emozionante, alla potenza del metal e del rock, fino al più scatenato punk’n’roll. Una serata tutta dedicata alle band e agli artisti emergenti, per far scoprire realtà musicali che gravitano sul territorio e che hanno tanto da raccontare e da far ascoltare. È quanto metterà in campo domani la prima edizione del Lissone Young Music Festival, una kermesse ideata dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune per dare spazio e voce ai molti ragazzi che, con qualità e ottimi risultati, suonano e cantano tra Brianza e Lombardia. Dalle 20.45 in avanti, all’insegna dello slogan “Accendi il tuo sound, Lissone suona giovane“, la centralissima piazza Libertà farà da scenario per le esibizioni di 7 fra solisti e gruppi, alcuni già con un notevole bagaglio di esperienza di palco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ragazzi promettenti in concerto

TERRITORIO - Valsorda: Un Rifugio di Musica e Natura per un Concerto da Non Perdere Valsorda, incantevole località tra l'Appennino Umbro-Marchigiano, al confine tra le province di Perugia e Ancona, si prepara ad accogliere un evento unico che unisce la Vai su Facebook

Torna “Musica al Centro - in progress”, protagonista il giovane biturgense Massimiliano Soriente; Giovani promesse in campo in memoria di Armando Frigo Reich.

I ragazzi ciechi e ipovedenti imparano l’autonomia al campo scuola - I campi scuola della fondazione Lucia Guderzo per ragazzi ciechi e ipovedenti durano 15 giorni, l’ultimo è in corso e termina sabato 10 agosto. Come scrive vita.it