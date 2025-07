Per mettere in sicurezza il torrente Arzilla (in foto), i cittadini sono pronti a intraprendere un’azione giudiziaria contro Comune di Fano e Regione Marche. A dare impulso al comitato Arzilla Viva è "la storica sentenza" di qualche giorno fa del Tribunale civile di Bologna a favore dei residenti della zona Ravone, che abitano lungo il torrente che attraversa la cittĂ . "Il giudice – riferisce il Comitato – ha condannato Regione e Comune a pagare un risarcimento anticipato per i danni che il torrente provocherĂ in futuro, quantificati in 3,6 milioni: gli enti dovranno versare un deposito cauzionale oppure sottoscrivere una polizza assicurativa dello stesso importo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Arzilla, pronti a un’azione giudiziaria contro Comune e Regione"