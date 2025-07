Incidente a Vasanello bambina di 10 anni in prognosi riservata

Apprensione a Vasanello per una bambina di dieci anni rimasta ferita in una incidente stradale: √® ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Gemelli di Roma. Lo scontro √® avvenuto intorno alle 10 del 16 luglio. La¬†dinamica¬†√®¬†attualmente al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto per. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

