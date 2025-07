C’è un’Italia che vuole essere protagonista dalla prossima settimana ed è quella della scherma. Da martedì, infatti, cominciano i Mondiali di Tbilisi ed ovviamente c’è grande attesa sulla squadra azzurra, che punta a vincere il medagliere anche se non sarà per niente un compito facile, visto che la concorrenza ogni anno cresce sempre di più. La notizia più importante per la scherma italiana è il ritorno in pedana di Martina Favaretto, che ha dovuto saltare gli Europei di Genova per infortunio. La veneta è reduce da una stagione davvero eccezionale e si presenta come la grande favorita, insieme all’americana Lee Kiefer, nella prova individuale di fioretto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, le speranze di medaglia dell’Italia ai Mondiali 2025 nelle gare individuali