Si parla tanto di outfit dove a essere protagonisti sono camicia e pantaloni ma della combinazione camicia e minigonna invece, spesso ci si dimentica. Ed è un peccato perché questi due item, così diversi tra loro per natura e mood, insieme possono dare grandi soddisfazioni. E non è un caso che questo binomio sia diventato di tendenza quest’estate, soprattutto in ambito cittadino. Perché quando le temperature estive si fanno sentire, si è alla costante ricerca di look freschi che lascino libere le gambe ma che mantengano una certa allure elegante e formale. Mettere insieme il top più sartoriale e da ufficio che esista insieme alla gonna più sensuale e rivelatrice va proprio incontro a questa esigenza. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il top più classico e la gonna più sexy si incontrano in un outfit facile e chic