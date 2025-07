Rapinato Nevzat Kaya Preso l’orologio di lusso

Nel mirino dei rapinatori di orologi di lusso è finito anche Nevzat Kaya, vicepresidente della squadra di calcio turca Trabzonspor: dei malviventi rimasti ignoti gli hanno portato via il suo prezioso Richard Mille da 300mila euro. Cinturino azzurro, quadrante scuro, lo teneva al polso anche il giorno prima, come si vede nella foto pubblicata sui social mentre è seduto al tavolino di un bar a Como. Martedì poco prima delle 18 stava per rientrare in hotel dopo lo shopping, in viale Bligny, quando un giovane nordafricano (così è stato descritto) gli si è avvicinato e gli ha strappato il prezioso cronografo per poi scappare insieme a due complici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

