Vigili del fuoco e forze dell' ordine | ecco perché il comune si trasforma in un villaggio della sicurezza

Una serata all’insegna del divertimento e dell’educazione civica, tra sirene, mezzi speciali e persone in divisa. Questa sera, giovedì 17 luglio, a partire dalle 19 il centro di Seregno si trasformerà in un vero e proprio villaggio della sicurezza con la kermesse “divise unite”, “un evento - ha. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: sicurezza - villaggio - vigili - fuoco

Villaggio Falcone, il VI municipio bussa al prefetto per chiedere maggiore sicurezza nel quartiere - Due nuovi presidi per carabinieri e polizia a Villagio Falcone, su via Don Primo Mazzolari. È questo l’obiettivo del VI municipio che, tramite il presidente Nicola Franco, ha chiesto al prefetto di Roma, Lamberto Giannini, la convocazione di un comitato per l’ordine e la sicurezza dopo i recenti.

CRONACA - INCIDENTE STRADALE I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 6.00 circa in via Posatora per un incidente stradale tra due autovetture. Tre le persone coinvolte di cui è stata estratta dal veicolo dalla squadra VVF di Ancona, in collaborazione co Vai su Facebook

Vigili del fuoco e forze dell'ordine: ecco perché il comune si trasforma in un villaggio della sicurezza; Una visita speciale alla caserma dei Vigili del Fuoco per i bambini di Un villaggio per crescere; Attenzione, brutto incendio a Bernalda! Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Canadair sul posto.

Sindacati, su forestali e vigili fuoco impegno disatteso - "Apprendiamo con amarezza che la legislatura sta per chiudersi senza l'approvazione dei disegni di legge regionali dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale. Da msn.com

Vigili del fuoco, indagine del Viminale: "Priorità alla sicurezza del ... - Lo ha detto il sottosegretariato all’Interno Emanuele Prisco (nella foto) in merito all’indagine disposta dal Viminale sull’eventuale esposizione alle pfas del personale dei vigili del fuoco. Si legge su lanazione.it