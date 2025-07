Terribile scontro frontale a Monte Marenzo morti due coniugi 67enni

L’INCIDENTE. Mercoledì 16 luglio alle 16.15 schianto frontale tra un’auto e un mezzo pesante sul confine tra Bergamo e Lecco. Il bilancio è pesantissimo due coniugi morti e due feriti. La strada è stata riaperta a senso unico alternato alle 20. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Terribile scontro frontale a Monte Marenzo, morti due coniugi 67enni

In questa notizia si parla di: frontale - morti - coniugi - terribile

Ottorino Lelio e Ileana Onisto morti durante la vacanza a Palma di Majorca con il figlio: l'incidente frontale contro un furgone in autostrada. Erano appena arrivati sull'isola - BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) - Marito e moglie morti in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Palma di Majorca lo scorso mercoledì.

Scontro frontale sulla Salaria: i due 30enni morti sono Valerio Valentini e Daniel Varvaroiu Radu - Lutto a Orvino e Scandriglia per l'incidente su via Salaria in cui sono morti i due 30enni Valerio Valentini e Daniel Varvaroiu Radu.

Schianto frontale: due morti e un ferito grave - L'Aquila - Un violento incidente tra due auto sulla Cicolana ha causato la morte di due anziani e il ferimento grave di un uomo di 57 anni.

Il giovane arrestato - che non ha precedenti penali - era alla guida di una Renault Scenic che si è scontrata con l’Alfa Romeo Mito guidata da un figlio 22enne dei coniugi Carrino Vai su Facebook

Terribile scontro frontale a Monte Marenzo, morti due coniugi 67enni; Terribile frontale, due anziani genitori di Bassano muoiono a Palma di Maiorca. Alla guida dell'auto il figlio; Terribile schianto frontale: due morti, grave una donna.

Terribile scontro frontale a Monte Marenzo, morti due coniugi 67enni - Due coniugi 67enni, Alessandro Giovenzana e la moglie Maria Assunta Cattaneo, residenti a Calolzio, che erano sull’auto sono morti sul colpo. ecodibergamo.it scrive

Frontale con un tir, muoiono due coniugi di 67 anni, la figlia è molto grave - 15 a Monte Marenzo, lungo il tratto di strada statale che corre nel territorio della frazione di Levata. Da ecodibergamo.it