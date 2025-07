Rifiuti abbandonati il centro è una discarica

Il tema dell’abbandono ‘selvaggio’ dei rifiuti torna di attualità . Perché un conto è l’abituale (e deplorevole) moltiplicarsi di sacchi abbandonati al di fuori dei cassonetti, un altro sono mobili, suppellettili, pensili, arredo vario. Dopo i pensili che hanno fatto bella mostra di sé per qualche giorno tra via Fenuzzi e Sant’Anna e il letto appoggiato di fianco alla ‘batteria’ di via Lea – siamo in pieno centro cittadino - la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’abbandono di un divano tra viale Gramsci e piazza Salvo d’Acquisto. Anche perché sopra al divano "altri maleducati hanno conferito sacchi vari, occupando anche parte della carreggiata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Rifiuti abbandonati, il centro è una discarica"

In questa notizia si parla di: rifiuti - abbandonati - centro - discarica

«In via Colombo rifiuti abbandonati e cattivi odori, dove sono Iren e Comune?» - «Foto come queste oggi a Piacenza non fanno nemmeno più notizia, visto che non è l'unico luogo della nostra città che si presenta in questo stato.

Incendi e rifiuti abbandonati, Costa: “Basta attacchi costruiti ad arte” - Fiumicino, 11 luglio 2025- “L’ ennesimo, maldestro attacco da parte dei consiglieri di opposizione, ulteriore prova di una politica che ha smesso da tempo di occuparsi del bene comune, preferendo la scorciatoia del sensazionalismo.

Materassi, carrelli, vestiti e oggetti vari: "Sempre più rifiuti abbandonati. Ci sono topi" - Riceviamo e pubblichiamo: Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday “Anche se non ricopro più il ruolo di consigliera comunale, il senso civico per la mia comunità e il territorio in cui vivo resta più vivo che mai.

Residenti e cittadini lamentano la presenza di rifiuti abbandonati ma anche topi e incuria. Non certo un buon biglietto da visita in una zona centrale Vai su Facebook

Rifiuti abbandonati, il centro è una discarica; Sassari, rifiuti abbandonati in via Monteverdi: La città non è una discarica; La discarica Forcone Cafiero ha preso fuoco nei pressi di Cerignola.

Boscotrecase. Rifiuti abbandonati, il Fruscio diventa una discarica - A pochi giorni dall’ultima segnalazione, l’area del Fruscio tra Boscotrecase e Terzigno torna al centro dell’attenzione per l’ennesimo episodio di sversamento illecito. Riporta lostrillone.tv

Rifiuti abbandonati. La protesta - Da una ventina di giorni a Candeglia, frazione alle porte di Pistoia, ... Come scrive msn.com