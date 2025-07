Una Coppa Italia piena di gelato rossoblù

È la Coppa Italia, vinta nel 2025 dai giocatori rossoblù del Bologna, la protagonista indiscussa della 20ª edizione della Festa del Gelato Artigianale che, da domani a domenica, animerà le vie del centro: Marconi, Pascoli e il parcheggio della Casa della Conoscenza. Al prestigioso trofeo, conquistato a metà maggio scorso, si ispireranno le creazioni della dozzina di gelaterie che partecipano al concorso "Buono come la Coppa Italia" e che saranno votate dai partecipanti alla "Biciclettata del Gusto", in programma nelle giornate del 18 e del 19 luglio e organizzata dall’Avis. Il gelato più votato, ispirato alla Coppa Italia RossoBlù, sarà premiato nella serata del 20 luglio sul palco allestito nel parcheggio della Casa della Conoscenza e che, di fatto, incoronerà la migliore gelateria di Casalecchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una Coppa Italia piena di gelato rossoblù

