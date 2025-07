Drammatico incidente a Porlezza nella notte | gravissimi ragazza e ragazzo di 16 e 18 anni

Gravissimo incidente a Porlezza poco dopo la mezzanotte a cavallo tra il 16 e il 17 luglio. Una oto con a bordo due giovani è andata violentemente a sbattere fuori strada. In sella alla due ruote c'erano un ragazzo di 18 anni e una ragazza di 16. La donamica è al vaglio dei carabinieri della. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Tragico incidente a Porlezza, marito e moglie si schiantano in moto contro un’auto parcheggiata: lui è gravissimo - Como – Sabato 27 aprile, poco prima di mezzogiorno, si è verificato un grave incidente stradale a Porlezza, in provincia di Como.

Drammatico incidente a Porlezza nella notte: gravissimi ragazza e ragazzo di 16 e 18 anni; Albavilla, frontale tra due auto in serata: sei feriti, ragazza gravissima. Altre aggressioni nella notte a Como e Porlezza; Scontro nella notte a Corrido Cinque ragazzi feriti.

