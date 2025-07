"> Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lorenzo Lucca e Sam Beukema sono sempre piĂą vicini al Napoli. Le due operazioni si stanno sviluppando in parallelo, con percorsi distinti ma destinati a convergere. L’accordo per l’attaccante dell’Udinese è stato definito, mentre per il difensore del Bologna – come scrive il quotidiano – è stato necessario un lavoro piĂą lungo e articolato. Il direttore sportivo Manna ha accelerato la chiusura in tempi rapidi, ma restavano da sistemare alcuni dettagli. Il Corriere dello Sport spiega che le visite mediche di entrambi i giocatori sono previste per domani a Villa Stuart, a Roma. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lucca e Beukema verso Napoli: visite in programma a Villa Stuart