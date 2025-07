Un mattone cade in testa a Sala

Davanti alle rivelazioni sulla «cricca dell’edilizia», il primo cittadino non può far finta di nulla. Ha difeso un sistema che ora sta crollando: si prenda le sue responsabilitĂ . 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Un mattone cade in testa a Sala

In questa notizia si parla di: mattone - cade - testa - sala

Un mattone cade in testa a Sala; Le cade in testa un gatto, trauma cranico per un'ex concorrente di «Amici».

Lite a Capodanno, colpisce la figlia con un mattone in testa: «Ora ... - Colpisce la figlia con un mattone procurandole una profonda ferita alla testa che è stata riscontrata dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano. Segnala ilmessaggero.it

Pesaro, donna si ferisce alla testa colpendosi con un mattone - La donna si è ferita gravemente alla testa colpendosi ripetutamente con un mattone. Da tg24.sky.it