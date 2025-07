Il tabaccaio di piazza Duomo | Sono campanelli d’allarme episodi da bloccare subito

Prima il furto con destrezza nella tabaccheria di piazza Duomo solo pochi giorni fa, poi l’accoltellamento in pieno centro tra il Mercato Coperto e il Costa Café, infine un altro accoltellamento, fortunatamente lieve, di nuovo in piazza Duomo l’altra notte che ha coinvolto alcuni minorenni. Qualcosa, nella zona, sta cambiando, lo dicono alcuni residenti che hanno notato gruppi di giovanissimi stazionare nella piazza di sera. Chiedono spiccioli ai passanti o la tessera sanitaria a chi è maggiorenne per poter acquistare le sigarette al distributore automatico. Fabio Sbaragli da sette anni è il titolare della tabaccheria nella quale è avvenuto il furto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il tabaccaio di piazza Duomo: "Sono campanelli d’allarme, episodi da bloccare subito"

In questa notizia si parla di: piazza - duomo - tabaccaio - sono

"Note di Luce": piazza Duomo si "accende" al ritmo di jazz, swing, blues e musica d’autore - È stato presentato questa mattina, nella sede del Comune di Piacenza, il nuovo festival musicale "Note di Luce", un’iniziativa organizzata da Confesercenti Piacenza in collaborazione con il Comune di Piacenza, che animerà piazza Duomo con tre serate ad ingresso libero all’insegna della musica.

Apu di piazza Duomo, dal 12 maggio telecamere accese ma niente multe fino a metà giugno - Scoccherà alle 0.00 di lunedì 12 maggio l'attivazione sperimentale, in regime di pre-esercizio senza sanzioni, per le telecamere che monitorano 24 ore su 24 l'accesso dei veicoli all'area pedonale urbana di piazza Duomo, collocate l'una all'intersezione con via Romagnosi e via Daveri, l'altra sul.

Inter, finale di Champions in piazza Duomo? Si valuta maxischermo - PSG-Inter, la finale di Champions potrebbe essere trasmessa con il maxischermo in Piazza Duomo. Secondo Calcio e Finanza, c’è la possibilità che il Comune di Milano valuti di posizionare nella grande piazza del centro un maxischermo per trasmettere l’ultimo atto di Coppa Campioni.

L'insolito colpo è stato messo a segno nel pomeriggio di ieri in piazza Duomo Vai su Facebook

Il tabaccaio di piazza Duomo: Sono campanelli d’allarme, episodi da bloccare subito; Con una scusa distraggono il tabaccaio, poi fuggono con la cassa: caccia a due ladri; Tabaccaio raggirato con il trucco della banconota a metà : in due in fuga con 2mila euro.

Furto con destrezza in piazza Duomo. Tabaccaio derubato dell’incasso. Raggirato da due sudamericani - Mentre uno distrae il commerciante facendo acquisti con una banconota tagliata, il secondo afferra duemila euro. Come scrive msn.com

Distraggono il titolare e fuggono con la cassa: colpo alla Tabaccheria in Piazza Duomo - Colpo alla Tabaccheria in Piazza Duomo a Ravenna nel primo pomeriggio di venerdì 11 luglio. Scrive ravenna24ore.it