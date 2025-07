vogue italia e kering presentano cinemoda club la prima rassegna cinematografica che esplora il legame tra cinema e moda

Dal 25 al 27 settembre 2025, durante la Milano Fashion Week, debutta a Milano Cinemoda Club, la prima rassegna cinematografica ideata da Vogue Italia e Kering che esplora il legame tra cinema e moda. Un progetto nato dalla volontà di promuovere la creatività come motore di cambiamento culturale e sociale, con un occhio particolare alle nuove generazioni. Il festival coinvolgerà tre storiche sale cinematografiche milanesi: il Cinema Arlecchino, cuore della Cineteca Milano, celebre monosala del 1948 arricchita da opere di Lucio Fontana e Piero Fornasetti; il Cinema Mexico, iconica sala indipendente nota per la programmazione cult del Rocky Horror Picture Show; e il Cinema Palestrina, da sempre punto di riferimento per il cinema d’autore e sede di uno dei cineforum più longevi della città . 🔗 Leggi su Gqitalia.it

