Assestamento di bilancio Un tesoretto da 5,1 milioni

Ed ora il Comune di Finale si ritrova con un tesoretto di 5,1 milioni di euro da spendere. Lo ha accertato il Consiglio Comunale in sede di approvazione della manovra di riequilibrio e assestamento del bilancio. Ben 3,8 milioni saranno spesi per investimenti in conto capitale. "Il bilancio di previsione – spiega l'assessora al Bilancio Maria Teresa Benotti – era stato molto prudente, ma ora con dati più precisi andiamo a ripartire i fondi secondo le effettive necessità". Significativo il capitolo relativo alla manutenzione delle strade, che disporrà di 1,7 milioni. Importante anche lo stanziamento per il cimitero di Massa Finalese (360mila euro).

