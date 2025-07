Guercino la rinascita di San Francesco Nominato il comitato del ’cantiere aperto’

Ora se ne possono appena intuire i profili emergere dalla tela scurita dal tempo, ma presto i colori potranno comparire di nuovo, vividi come quando li stese il Guercino stesso. Si aggiungono nuovi tasselli al progetto di restauro del quadro del Guercino, ‘ San Francesco che riceve le stimmate ’, contenuto nella chiesa di Schiavonia, promosso dall’associazione culturale Metropolis. È stato, infatti, ufficialmente nominato il comitato di esperti che accompagnerà il progetto, e contestualmente è stato installato un impianto di videosorveglianza che guarda la preziosissima opera, mettendola al riparo da furti o atti vandalici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guercino, la rinascita di San Francesco. Nominato il comitato del ’cantiere aperto’

Restauro dell'estasi di San Francesco del Guercino, nuove iniziative per la colletta: l'obiettivo è completarlo nel 2026 - "Speriamo di completare il restauro della tela San Francesco che riceve le Stigmate nel 2026, anno in cui si celebrerà l’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco".

