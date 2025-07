Napoli Lucca con lo sconto | uno sviluppo inatteso fa risparmiare diversi milioni

Lorenzo Lucca ad un passo dal Napoli e a una cifra inferiore rispetto a quella preventivata. Il motivo? Un giro vorticoso di mercato (AnsaFoto) – serieanews.com Lorenzo Lucca ormai può dirsi un calciatore del Napoli. L’attaccante dell’Udinese ha risolto anche gli ultimi intoppi relativi al suo passaggio in azzurro, e ormai si attendono soltanto le visite mediche per ratificare l’operazione. Il pacchetto è chiuso: prestito oneroso da 9 milioni con diritto di riscatto a 26, per un totale complessivo di 35 milioni. Una cifra bella pesante, ma che il Napoli ha deciso di investire su un giocatore che non sarĂ semplicemente il vice di qualcun altro. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Napoli, Lucca con lo sconto: uno sviluppo inatteso fa risparmiare diversi milioni

In questa notizia si parla di: napoli - lucca - sconto - sviluppo

Lucca Napoli, pressing azzurro per l’estate. La mossa dell’Udinese spiazza tutti sul tavolo delle trattative! - Lucca Napoli, pressing totale della squadra partenopea nei confronti del centravanti dell’Udinese. Occhio però alla mossa dei bianconeri Lucca è diventato un centravanti fortemente nel mirino del calciomercato Napoli: l’obiettivo è quello di rinforzare la rosa, e dare ad Antonio Conte delle garanzie importanti pur di farlo rimanere alla compagine azzurra.

Nunez – Lucca, il Napoli ha sciolto ogni dubbio: si chiude - In casa Napoli bisogna registrare un importantissimo aggiornamento sulla scelta tra Nunez e Lucca. Il Napoli, dunque, vuole regalare a Conte una squadra che sia in grado di competere nelle quattro competizioni che dovrà affrontare l’anno prossimo.

Calciomercato Napoli, Solet e Lucca nel mirino: l’annuncio dall’Udinese scalda i tifosi - Il Napoli è concentrato al 100% nella conquista dello scudetto, ma continuano a rimbalzare voci di mercato che la vedono interessata a due top dell’Udinese Il Napoli si appresta ad affrontare il mese di maggio, l’ultimo di Serie A prima della fine dei giochi, da capolista con tre punti di vantaggio sull’unica (ormai) rivale per lo scudetto, l’Inter di Simone Inzaghi.

@ ` ... ! Un nuovo spazio per l’educazione digitale prende vita: Federica Web Learning e Università degli Studi di Napoli Federico II sono alla guida di questa nuova rete di saperi composta da ` Vai su Facebook

Lucca sarà del Napoli, è fatta. Romano: Cifre e formula dell'affare; Napoli, Lucca con lo sconto: uno sviluppo inatteso fa risparmiare diversi milioni; Incontro DAZN-Giorgetti, impegno allo sviluppo del Multicast e Full HD disponibile: i dettagli.

Lucca al Napoli, la trattativa e le cifre in ballo con l'Udinese ... - Il Napoli ragiona da grande, punta ad avere 22 titolari per essere protagonista in ogni competizione. Segnala gazzetta.it

Napoli, si avvicina Lorenzo Lucca. C’è il sì del giocatore - Il giocatore ha dato il suo ok alla destinazione, ora andrà trovata l’intesa economica con l’Udinese. Segnala gianlucadimarzio.com